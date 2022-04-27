«Астон Вилла» пока не решила будет ли выкупать Коутиньо

«Астон Вилла» разочарована игровой формой Филиппе Коутиньо в последних матчах, сообщает Football-Espana.

Учитывая стоимость бразильского полузащитника и его выступления за «Астон Виллу» в последних матчах чемпионата, руководство клуба сомневается в целесообразности выкупа прав на футболиста.

В последних пяти матчах чемпионата Англии Коутинью не отметился результативными действиями, а «Астон Вилла» проиграла четыре матча и ещё один сыграла вничью с «Лестером» (0:0).

Напомним, что бразильский футболист находится в «Астон Вилле» на правах аренды. У клуба есть право выкупа игрока грядущим летом.