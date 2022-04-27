В Англии проведут исследование о слабоумии у экс-футболистов

Научный эксперимент затянется на 4 года, а его стоимость составит 1,3 млн фунтов.

Главным доктором, который займется проектом назначен Уилли Стюарт. Специалист по своей профессии является консультант-невропатолог из шотландского Университета (Глазго). Он уже проводил исследование, которое выявило, что риск смерти от деменции у бывших футболистов в разы больше, чем в среднем.

«Это очень важное исследование, и мы благодарны ФА и ФИФА за их поддержку, чтобы позволить ему продолжаться», — цитирует Стюарта BBC.

Сообщается, что в рамках исследования в эксперименте примут участие 120 бывших футболистов в возрасте от 40 до 59 лет. Известно, что состояние их мозговой активности сравнят с другими 700 аналогичными людьми.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», который после 33 туров набрал 80 очков. Вторым идет «Ливерпуль», который отстает от лидера на одно очко.

«Красные» сегодня, 27 апреля на своем поле примут «Вильярреал» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Энфилде», начало – в 22:00 мск.