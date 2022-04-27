Романо: «Слухи о переходе Конте в «ПСЖ» идут не от него»

Известный эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо поделился последней информацией по поводу перехода Антонио Конте в «ПСЖ».

«Первый момент, который я хочу прояснить в этой истории с Антонио Конте, заключается в том, что все эти слухи, которые вы читаете в Англии и Франции или где-то еще, исходят не от Антонио. Для болельщиков «Тоттенхэма» важно сказать, что это не Конте или близкие ему люди распространяют истории о «ПСЖ» или подобных вещах», - сказал Романо.

Он добавил, что Конте сейчас занят исключительно оставшимися играми в АПЛ, а также ведением переговоров по поводу потенциальных приобретений «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.