«Ньюкасл» следит за ситуацией с Лоди

«Ньюкасл» следит за ситуацией с защитником мадридского «Атлетико» Ренаном Лоди, сообщает Fichajes.

Зимой «сороки» взяли в аренду у «Астон Виллы» левого защитника Мэтта Таргетта, но вопрос о выкупе футболиста до сих пор не решен, несмотря на не несколько впечатляющих выступлений игрока в футболке «Ньюкасла».

Сообщается, что клуб заинтересован в услугах бразильского защитника «Атлетико» Ренана Лоди. Однако, его контракт с клубом заканчивается только в 2025 году, поэтому предполагается, что «сорокам» придется заплатить около за 40 миллионов евро за переход футболиста.