Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Милинковичу-Савичу

27 Апреля 2022 • 16:39 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по полузащитнику «Лацио» Милинковичу-Савичу, сообщает Calciomercato.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ» и «Ювентус», а также поклонником его таланта является главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В сообщении говорится, что «Манчестер Юнайтед» готов выложить за атакующего полузащитника 65 миллионов евро.

Также была информация, что футболист окончательно решил уйти из «Лацио», а главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри дал добро на трансфер игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Сергей Милинкович-Савич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
16:47 · Англия. Премьер-лига
Тухель об уходе Рюдигера: «Никому не нравится эта новость»
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Милинковичу-Савичу
16:11 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо: «В Мадриде будем немного умнее»
16:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Бруно Гимараэса: «Ньюкасл» собирается бороться за место в Лиге чемпионов»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Тухель о Рангнике: «Всегда было трудно играть против его команд»
15:46 · Англия. Премьер-лига
Остин о Галлахере: «Думаю, каждый хотел бы видеть его в своей команде»
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов предложить за Жезуса 35 миллионов фунтов стерлингов
15:20 · Англия. Премьер-лига
Ливраменто выбыл до конца 2022 года
15:12 · Англия. Премьер-лига
Бельерин хочет остаться в «Бетисе»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Марез станет главной целью «Милана» на лето
14:17 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Холанн – это то, что ищет «Манчестер Юнайтед»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт: «Эльнени должен остаться в «Арсенале»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Конте попросил боссов «ПСЖ» подписать Лукаку и Бареллу 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» готов выложить 40 млн евро за Мареза 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался, что продавал наркотики
Все новости
Рекомендуем