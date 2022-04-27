«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Милинковичу-Савичу

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по полузащитнику «Лацио» Милинковичу-Савичу, сообщает Calciomercato.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил 9 голов и отдал 11 результативных передач в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ» и «Ювентус», а также поклонником его таланта является главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

В сообщении говорится, что «Манчестер Юнайтед» готов выложить за атакующего полузащитника 65 миллионов евро.

Также была информация, что футболист окончательно решил уйти из «Лацио», а главный тренер итальянского клуба Маурицио Сарри дал добро на трансфер игрока.