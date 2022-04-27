Агент Бруно Гимараэса: «Ньюкасл» собирается бороться за место в Лиге чемпионов»

Агент Бруно Гимараэса Алексис Малалволта заявил, что «Ньюкасл» собирается бороться за место в Лиге чемпионов» в следующем сезоне.

«Он всегда был очень мотивирован принимать вызовы, он никогда не отступает. Бруно в восторге от сделанного выбора, он чувствует себя хорошо», - сказал Малалволта в беседе с Tutto sport по поводу перспектив Гимараэса в английском клубе.

Он добавил, что «сороки» имеют очень амбициозные планы на следующий сезон.

«Его цель была ясна с самого начала: помочь команде выбраться из зоны вылета и вывести ее в Лигу чемпионов в следующем сезоне. И, почему бы и нет, попытаться выиграть Премьер-лигу. Он уже дал понять в своих интервью, что отправился в «Ньюкасл», чтобы стать легендой наравне с Аланом Ширером. Он хочет оставить свое имя в истории клуба», - добавил агент о своем подопечном.