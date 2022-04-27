«Арсенал» готов предложить за Жезуса 35 миллионов фунтов стерлингов

«Арсенал» готов предложить за нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Football.london.

Ранее была информация, что лондонский клуб начал переговоры с представителями игрока.

«Канониры» в данный момент находятся в поисках нападающего, после того, как стало известно, что Александр Ляказетт скорее всего покинет клуб по окончании сезона. Жезус, в свою очередь, недоволен тем, что не является игроком стартового состава в «Манчестер Сити».

Ранее также сообщалось, что «горожане» не станут удерживать нападающего, если им удастся подписать форварда Эрлинга Холанна.