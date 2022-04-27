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Ливраменто выбыл до конца 2022 года

27 Апреля 2022 • 15:20 Комментировать

Защитник «Саутгемптона» Тино Ливраменто может пропустить все игры в оставшемся году из-за травмы крестообразной связки колена. Футболист получил повреждение в игре минувшего тура АПЛ против «Брайтона», которая закончилась со счетом 2:2. Игрок был унесен с поля на носилках в первом тайме.

Главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль описал травму как «очень, очень серьезную», а последующее сканирование левого колена подтвердило, что игроку потребуется операция.

«Ливраменто перенесет операцию, прежде чем начать реабилитацию. Хотя точных сроков его возвращения нет, вполне вероятно, что он будет недоступен до конца 2022 года», - говорится в официальном заявлении клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Тино Ливраменто
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