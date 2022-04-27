Саа: «Холанн – это то, что ищет «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа уверен, что клуб все еще сможет приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Юнайтед» — огромный клуб, и этот клуб получит уважение, которого заслуживает. Холанн молод и готов сделать шаг вперед. Я понимаю, что он ищет клуб, который сможет прямо сейчас предложить ему выступление в Лиги чемпионов. Но Холанн достаточно умен, чтобы понять, что «Юнайтед» вернется на вершину», - сказал Саа.

Ранее сообщалось, что Холанн отверг предложение мадридского «Реала» и договорился о переходе в «Манчестер Сити». «

Холанн - то, что ищет «Юнайтед» — тот, кто сможет гарантировать голы, определенно будет играть много-много лет и, кто знает, может даже побьет клубные рекорды», - добавил Саа.