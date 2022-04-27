Конте попросил боссов «ПСЖ» подписать Лукаку и Бареллу

Антонио Конте Конте боссов «ПСЖ» подписать Ромелу Лукаку и Николо Бареллу, если те хотят видеть его главным тренером парижского клуба, сообщает Calciomercato.

Ранее сообщались противоречивые сведения по поводу будущего итальянского специалиста в «Тоттенхэме». Сейчас итальянский источник сообщает, что Конте попросил руководство «ПСЖ» приобрести Лукаку и Бареллу, с которыми специалист работал в миланском «Интере».

Конте рассматривает Лукаку, как «игрока мирового класса», и считает его альтернативой Гарри Кейну, говорится в сообщении.