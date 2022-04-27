«Милан» готов выложить 40 млн евро за Мареза

Боссы «Милана» очень хотят в летнее трансферное окно заполучить в свою команду алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

По информации издания Gazzetta dello Sport, миланская команда планирует летом подписать 31-летнего алжирского футболиста, на которого также претендуют «Челси», «ПСЖ» и мадридский «Реал». Стоит отметить, что за Мареза «россонери» готовы выложить около 40 миллионов евро. Действующее соглашение алжирца с «Сити» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Рияд Марез провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.