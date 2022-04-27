Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался, что продавал наркотики

Французский экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о том, что в подростковом возрасте продавал наркотики и ел с помоек.

Эвра сказал, что в 13 лет он продавал наркотики и иногда питался холодными бургерами, которые люди выкидывали в помойку. Экс-игрок отметил, что когда его отец ушёл из семьи, то жизнь превратилась в какой-то хаос, но футбол спас его.

Напомним, что Патрис Эвра выступал не только за «Манчестер Юнайтед», но и за «Монако», «Ниццу», «Вест Хэм», «Ювентус», «Монцу» и другие команды. В составе французской сборной защитник провёл 81 матч.