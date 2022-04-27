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Тен Хаг хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Ромы»

27 Апреля 2022 • 13:10 Комментировать

Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может летом перебраться на туманный Альбион.

По информации Daily Express, 22-летний итальянский футболист может перебраться в «Манчестер Юнайтед». На подписании Дзаньоло настаивает голландский тренер Эрик тен Хаг, который хотел бы поработать с полузащитником в манчестерской команде. Напомним, что действующее соглашение итальянца с «Ромой» рассчитано до июня 2024 года.

В этом сезоне Николо Дзаньоло провёл в итальянской лиге 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Николо Дзаньоло
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