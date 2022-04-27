Защитник «Саутгемптона» выбыл из строя до конца года

Молодой защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто выбыл из строя до конца года из-за травмы колена.

Как сообщает пресс-служба «святых», 19-летний английский футболист получил серьёзную травму крестообразных связок левого колена. Ливраменто в ближайшее время перенесёт операцию и потом будет долго восстанавливаться. В 2022 году молодой защитник на поле точно больше не выйдет.

Напомним, что в этом сезоне Валентино Ливраменто провёл в английском чемпионате в составе «святых» 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.