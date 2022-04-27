Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» посоветовал Рэшфорду отправиться в отпуск

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что форварду Маркусу Рэшфорду необходимо взять отпуск в ближайшее время.

Саа заявил, что Рэшфорду нужно отправиться в отпуск, слетать куда-нибудь в Лас-Вегас и хорошенько там развлечься. Француз отметил, что Маркус очень талантливый футболист, которому просто нужно отдохнуть и снова поверить в свои силы. Экс-игрок добавил, что у Рэшфорда есть всё для того, чтобы стать топ-футболистом.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 24 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.