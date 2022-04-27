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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» посоветовал Рэшфорду отправиться в отпуск

27 Апреля 2022 • 12:37 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что форварду Маркусу Рэшфорду необходимо взять отпуск в ближайшее время.

Саа заявил, что Рэшфорду нужно отправиться в отпуск, слетать куда-нибудь в Лас-Вегас и хорошенько там развлечься. Француз отметил, что Маркус очень талантливый футболист, которому просто нужно отдохнуть и снова поверить в свои силы. Экс-игрок добавил, что у Рэшфорда есть всё для того, чтобы стать топ-футболистом.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английском чемпионате 24 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луи Саа Маркус Рэшфорд
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