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«Барселона» и «Реал» планируют начать переговоры с Погба

27 Апреля 2022 • 12:31 Комментировать

«Барселона» и «Реал» планируют начать переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба летом, сообщает The Telegraph.

Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за рекордную для клуба сумму в размере 89 миллионов фунтов стерлингов. 29-летний игрок изо всех сил пытался окупить инвестиции, вложенные в него «красными дьяволами», но так и не смог стабильно выступать на высоком для себя уровне. Контракт футболиста заканчивается летом и он уже заявил, что собирается покинуть клуб.

Сообщается, что испанские «Барселона» и «Реал» планируют начать переговоры с Погба летом, когда закончится его контракт с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, ранее сообщалось, что игроком интересуется «Ювентус» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Поль Погба
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