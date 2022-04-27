Мусса Сиссоко может перейти в «Лион»

Полузащитник «Уотфорда» Мусса Сиссоко стал трансферной целью «Лиона», сообщает L’Équipe. Контракт французского игрока истекает в конце следующего сезона, но он может уйти этим летом по сниженной цене, поскольку английский клуб может вылететь из АПЛ.

Бруно Шейру, глава скаутского отдела «Лиона», сделал Сиссоко своей приоритетной целью, однако клуб будет вести переговоры и с другими претендентами. Трансферный бюджет французского клуба также будет зависеть от того, попадет ли «Лион» в еврокубки по итогам сезона.

В этом сезоне Сиссоко провел в АПЛ 31 игру, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.