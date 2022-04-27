«Монако» интересуется защитником «Вест Хэма»

Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп попал в сферу интересов «Монако», сообщает Foot Mercato. Ранее была информация, что футболистам также интересуются «Лион» и «Манчестер Юнайтед».

Диоп так и не смог закрепиться в основном составе «Вест Хэма». Его контракт с клубом заканчивается следующим летом. Примерная цена на футболиста составляет 15 миллионов евро, говорится в сообщении. «Монако» является одним из клубов, которые претендуют на футболиста.

Также им интересуется «Манчестер Юнайтед», чей нынешний тренер Ральф Рангник работал с игроком, когда тренировал «РБ Лейпциг», и является давним поклонником его таланта.