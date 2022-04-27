«Манчестер Юнайтед» готов обсудить продление контракта с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» готов обсудить продление контракта с голкипером Давидом Де Хеа, сообщает 90min. В прошлом сезоне вратарь ненадолго выпал из стартового состава английского клуба, но в этом году вновь стал основным «первым» номером команды и готов обсудить условия продления соглашения.

В этом сезоне голкипер провел в АПЛ 34 матча, в семи из которых оставил ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что летом клуб возглавит новый главный тренер Эрик тен Хаг, с которым руководство «Манчестер Юнайтед» связывает надежды на возрождение клуба.