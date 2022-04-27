Эшли Янг хочет продлить контракт с «Астон Виллой»

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг намерен продлить контракт с клубом на один год, сообщает The Times.

36-летний футболист вернулся в «Виллы» прошлым летом из «Интера», но срок соглашения игрока с клубом истекает этим летом. Ранее главный тренер «Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хотел бы оставить защитника в своей команде и клуб открыт к переговорам с игроком.

Недавно Янг сообщил, что хотел бы продлить контракт с бирмингемским клубом еще на один сезон.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча и сделал 2 результативные передачи.