Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» необходимо усиление почти на всех позициях

Голландский наставник Эрик тен Хаг, который летом возглавит «Манчестер Юнайтед», считает, что команде необходимо прилично обновить состав.

По информации The Independent, голландский специалист уже переговорил с руководством «красных дьяволов» и объявил им о том, что команде необходимо усиление почти на всех позициях. Стоит отметить, что тен Хага в этом вопросе поддержал нынешний тренер «Юнайтед» Ральф Рангник.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» под шефством Рангника занимает лишь шестую строчку в таблице АПЛ. Тен Хаг возглавит манкунианцев только летом.