Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Исса Диоп попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

27 Апреля 2022 • 10:21 Комментировать

Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер манчестерского клуба Эрик тен Хаг может попросить клуб летом приобрести Диопа для усиления центра обороны, сообщает Foot Mercato.

В самом «Вест Хэме» игрок не является футболистом основного состава. Контракт Диопа действует до 2023 года и лондонский клуб, вероятнее всего, не будет против продажи футболиста, если поступит хорошее предложение.

Тем не менее, как сообщалось ранее, Диоп является не единственной возможной целью «Юнайтед». Клуб также интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Исса Диоп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
10:49 · Англия. Премьер-лига
Аллер может перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Эшли Янг хочет продлить контракт с «Астон Виллой»
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется защитником «Арминии» Пипером
10:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» необходимо усиление почти на всех позициях
10:21 · Англия. Премьер-лига
Исса Диоп попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры с Жезусом
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на Асенсио
09:55 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Монако»: Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет приобрести полузащитника «Тоттенхэма»
26 Апреля
23:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг предоставит Перейре шанс вновь заиграть в «МЮ» 1
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Рома» установила ценник на Абрахама, которым интересуется «Арсенал»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Челси» будет не хватать Рюдигера»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Погба ещё не решил, куда перейдёт летом 3
21:47 · Англия. Премьер-лига
Председатель «Тоттенхэма» раздражён связями Конте с «ПСЖ»
21:36 · Англия. Премьер-лига
Скауты трёх клубов АПЛ посетят игру «Ромы» ради Дзаньоло
Все новости
Рекомендуем