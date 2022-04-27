Защитник «Вест Хэма» Исса Диоп попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер манчестерского клуба Эрик тен Хаг может попросить клуб летом приобрести Диопа для усиления центра обороны, сообщает Foot Mercato.

В самом «Вест Хэме» игрок не является футболистом основного состава. Контракт Диопа действует до 2023 года и лондонский клуб, вероятнее всего, не будет против продажи футболиста, если поступит хорошее предложение.

Тем не менее, как сообщалось ранее, Диоп является не единственной возможной целью «Юнайтед». Клуб также интересуется защитником «Вильярреала» Пау Торресом.