«Арсенал» начал переговоры с Жезусом

«Арсенал» начал переговоры с представителем нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса о переходе в летнее трансферное окно. Как сообщает Goal, директор «Арсенала» Эду Гаспар встретился с агентом Габриэля Жезуса Пауло Питомбейрой о переходе бразильца в лондонский клуб.

Нападающий, несмотря на несколько удачных последних матчей в составе «горожан», остается недовольным малым количеством игрового времени, говорится в сообщении. Кроме того, прибытие в клуб Эрлинга Холанна так же не будет способствовать закреплению Жезуса в стартовом составе.

Контракт Жезуса с «Манчестер Сити» заканчивается летом следующего года.