«Ньюкасл» нацелился на Асенсио

«Ньюкасл» нацелился на нападающего мадридского «Реала» Марко Асенсио. Футболист также является трансферной целью «Арсенала» и «Милана», сообщает испанское издание Fichajes.

26-летний нападающий забил 11 голов в 37 матчах в этом сезоне за мадридский клуб, но, тем не менее, продолжает оставаться всего лишь игроком ротации. Контракт игрока истекает через год и обе стороны пока не пришли к согласию по поводу его продления.

Сообщается, что игроком заинтересовался «Ньюкасл», который ищет варианты усиления атакующей линии. Также ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Арсенал», а также руководство «Милана».