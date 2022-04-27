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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Монако»: Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

27 Апреля 2022 • 09:55 Комментировать

Экс-футболист «Монако» Виктор Икпеба высказался по поводу португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Икпеба считает, что возвращение португальского футболиста в «Манчестер Юнайтед» было большой ошибкой, так что Криштиану нужно летом покинуть команду. Экс-игрок отметил, что для «красных дьяволов» Роналду стал отвлекающим фактором. Нигериец добавил, что Криштиану должен был перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, что прошлым летом Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». В этом сезоне Криштиану провёл в АПЛ 27 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Виктор Икпеба
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