Экс-игрок «Монако»: Возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» было ошибкой

Экс-футболист «Монако» Виктор Икпеба высказался по поводу португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Икпеба считает, что возвращение португальского футболиста в «Манчестер Юнайтед» было большой ошибкой, так что Криштиану нужно летом покинуть команду. Экс-игрок отметил, что для «красных дьяволов» Роналду стал отвлекающим фактором. Нигериец добавил, что Криштиану должен был перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, что прошлым летом Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». В этом сезоне Криштиану провёл в АПЛ 27 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя ассистами.