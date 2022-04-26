Игроки «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что тен Хагу хватит характера для работы в клубе

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» сомневаются в том, что голландскому тренеру Эрику тен Хагу хватит характера для работы в манчестерской команде.

По информации The Times, некоторые игроки «красных дьяволов», хоть и остались под впечатлением от тренерских навыков голландского специалиста, но сомневаются в том, что тен Хагу хватит характера для того, чтобы работать в «Манчестер Юнайтед» и вытащить клуб из столь сложной ситуации.

Напомним, что Эрик тен Хаг на данный момент тренирует «Аякс». После окончания этого сезона голландский наставник начнёт работать с «красными дьяволами».