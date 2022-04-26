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«Ньюкасл» может подписать защитника «Айнтрахта»

26 Апреля 2022 • 13:20 Комментировать

Боссы «Ньюкасла» хотят летом подписать молодого французского защитника «Айнтрахта» Эвана Н'Дика.

По информации издания Bild, английская команда планирует летом подписать соглашение с 22-летним французским футболистом. «Сороки» считают, что Н'Дика идеально впишется в команду. Стоит отметить, что известный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в солидные 28 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Эван Н'Дика провёл в немецком чемпионате 29 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика
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