Тен Хаг планирует провести индивидуальные беседы с игроками «Манчестер Юнайтед»

Голландский наставник Эрик тен Хаг, который летом будет работать с «Манчестер Юнайтед», планирует в ближайшее время провести с игроками индивидуальные беседы.

По информации The Mirror, голландский специалист в ближайшие несколько недель собирается провести по Zoom индивидуальные беседы со всеми футболистами «Манчестер Юнайтед», даже с теми, у кого этим летом заканчиваются контракты. Тен Хаг собирается очень скрупулёзно подойти к перестройке команды.

Напомним, что Эрик тен Хаг недавно официально подписал с манчестерской командой соглашение, но к работе голландец приступит только после окончания этого сезона.