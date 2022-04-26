«Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодую звезду «Барселоны»

Боссы «Манчестер Юнайтед» хотят летом попробовать подписать молодого испанского полузащитника «Барселоны» Гави.

По информации инсайдера Экрема Конура, «красные дьяволы» видят в 17-летнем испанском футболисте замену французу Полю Погба, который этим летом покинет манчестерскую команду на правах свободного агента. Стоит отметить, что в услугах Гави также заинтересованы «Ливерпуль» и французский «ПСЖ».

В этом сезоне Гави провёл в испанской лиге в составе «Барселоны» 29 поединков, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.