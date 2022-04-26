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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку может остаться в «Челси»

26 Апреля 2022 • 12:12 Комментировать

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку ещё не определился с тем, останется ли он в лондонской команде в следующем сезоне.

По информации издания The Telegraph, 28-летний бельгийский футболист сомневается в том, стоит ли ему оставаться в лондонском клубе. Представители «Челси» уверены, что Лукаку нужно пройти полноценную летнюю подготовку к сезону с Томасом Тухелем, что, возможно, поможет переубедить Ромелу.

Напомним, что Лукаку перебрался в «Челси» прошлым летом из «Интера». В этом сезоне Ромелу провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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