Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спортивный директор «Монако» может перейти в «Манчестер Юнйатед»

26 Апреля 2022 • 11:49 Комментировать

Спортивный директор клуба «Монако» Пол Митчелл может этим летом перебраться на туманный Альбион и получить должность в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, Митчелл может занять в манчестерской команде пост технического директора. Кандидатуру Пола поддерживает не только нынешний главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник, но и голландец Эрик тен Хаг, который возглавит манкунианцев после окончания этого сезона.

Напомним, что Пол Митчелл работает в «Монако» с 2020 года. До этого специалист также работал в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Лейпциге».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Юнайтед Пол Митчелл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
12:12 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может остаться в «Челси»
12:09 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником
11:55 · Англия. Премьер-лига
Конте выдвинул «ПСЖ» ряд условий
11:49 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Монако» может перейти в «Манчестер Юнйатед»
11:19 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Аякса» в шутку попросил тен Хага забрать его в «Манчестер Юнайтед»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет избавиться в «Манчестер Юнайтед» от пяти игроков 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать трёх игроков
10:37 · Англия. Премьер-лига
Джеррард не хочет расставаться с 36-летним Янгом
10:18 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас высоко оценил работу Клоппа в «Ливерпуле»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Рангник хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Погба получил предложения от топ-клубов
09:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг получит в «Манчестер Юнайтед» 180 млн евро на трансферы
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет укрепить опорную зону
09:21 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: Если Роналду продолжит регулярно забивать, то не будет необходимости выгонять его из команды
09:06 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может перейти в МЛС
Все новости
Рекомендуем