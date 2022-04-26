Спортивный директор «Монако» может перейти в «Манчестер Юнйатед»

Спортивный директор клуба «Монако» Пол Митчелл может этим летом перебраться на туманный Альбион и получить должность в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, Митчелл может занять в манчестерской команде пост технического директора. Кандидатуру Пола поддерживает не только нынешний главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник, но и голландец Эрик тен Хаг, который возглавит манкунианцев после окончания этого сезона.

Напомним, что Пол Митчелл работает в «Монако» с 2020 года. До этого специалист также работал в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Лейпциге».