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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» хочет подписать трёх игроков

26 Апреля 2022 • 10:57 Комментировать

«Вест Хэма» хочет подписать летом нападающего, атакующего полузащитника и центрального защитника, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, речь идёт о Бене Бреретоне из «Блэкберна», Джесси Лингарде из «Манчестер Юнайтед» и Джеймсе Тарковски из «Бёрнли». Контракты всех трёх игроков истекают летом, так что «Вест Хэм» сможет подписать их бесплатно.

Нападающий Бреретон провёл за «Блэкберн» в текущем сезоне 36 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал одну голевую передачу. Цена 23-летнего игрока сборной Чили на Transfermarkt составляет €10 млн.

В текущем сезоне Лингард вышел на поле в футболке «красных дьяволов» 22 раза, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. 29-летний игрок сборной Англии оценивается в €20 млн.

Лидер обороны «Бёрнли» Тарковски сыграл в текущем сезоне 33 матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Цена 29-летнего англичанина составляет €22 млн.

  

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Бёрнли Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард Джеймс Тарковски Бен Бреретон
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