Фабрегас высоко оценил работу Клоппа в «Ливерпуле»

Опытный испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался по поводу работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Фабрегас сказал, что, должно быть, весьма интересно быть болельщиком «Ливерпуля» в последние несколько лет. Опытный футболист отметил, что Юрген Клопп проделал невероятную работу в мерсисайдской команде, ведь в каждом матче чувствуется энергия, которая исходит от тренера и его подопечных.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» под шефством Клоппа занимает вторую строчку в английском чемпионате. «Красные» на один балл отстают от «Манчестер Сити».