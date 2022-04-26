Рангник хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хотел бы остаться в манчестерской команде.

По информации Goal.com, немецкий специалист хотел бы остаться в манчестерском клубе, но пока непонятно, в какой должности. Рангник в разговоре с журналистами отметил, что ему очень интересно работать в «Юнайтед». Тренер всё ещё видит нужное направление развития клуба, но не собирается в будущем навязывать своё присутствие голландцу Эрику тен Хагу, который летом возглавит манчестерскую команду.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Рангника занимают в АПЛ лишь шестую строчку.