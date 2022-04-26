Погба получил предложения от топ-клубов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт истекает в конце сезона, получил предложения от двух топ клубов, сообщает The Mirror.

По информации источника, речь идёт о мадридском «Реале» и «ПСЖ». Информации о суммах и продолжительности предложенных контрактов пока нет. Ожидается, что француз выберет клуб, предложивший более выгодные условия.

В текущем сезоне Погба провёл за «красных дьяволов» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал девять результативных передач. 29-летний игрок получил травму в матче с «Ливерпулем» (0:4) 19 апреля и может больше не сыграть в текущем чемпионате.