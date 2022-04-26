Тен Хаг получит в «Манчестер Юнайтед» 180 млн евро на трансферы

Голландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг летом получит солидную сумму от руководства на новых футболистов.

По информации издания Daily Mail, руководители «красных дьяволов» готовы выделить голландскому специалисту аж 180 миллионов евро на летние трансферы, которые должны помочь тен Хагу создать мощную команду. Голландский тренер хочет подписать в «Юнайтед» большую группу новых футболистов.

Напомним, что тен Хаг недавно подписал контракт с манкунианцами, но работать с манчестерской командой наставник начнёт только после окончания этого сезона.