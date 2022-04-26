Ван Бастен: Если Роналду продолжит регулярно забивать, то не будет необходимости выгонять его из команды

Именитый голландский экс-футболист Марко ван Бастен поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Ван Бастен сказал, что если Роналду продолжит регулярно забивать, как он это делает в последних матчах, то у тен Хага не будет необходимости выгонять португальца из команды. Экс-игрок выразил уверенность в том, что новый тренер «красных дьяволов» окажет благотворное влияние на Криштиану.

Напомним, что Эрик тен Хаг официально подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». К своим обязанностям голландский специалист приступит после окончания этого сезона.