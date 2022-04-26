Конте сосредоточен на работе в «Тоттенхэме»

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте полностью сосредоточен на работе в лондонской команде.

По информации издания The Telegraph, до окончания сезона итальянский специалист не собирается вести переговоры с другими командами, так как он хочет вместе со «шпорами» попасть в топ-4 АПЛ. Боссы «Тоттенхэма» надеются, что Конте останется в клубе, хотя пресса активно сватает опытного тренера в «ПСЖ».

Напомним, что на данный момент клуб из Северного Лондона занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» на два очка отстают от идущего на четвёртом месте «Арсенала».