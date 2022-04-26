Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте сосредоточен на работе в «Тоттенхэме»

26 Апреля 2022 • 08:37 Комментировать

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте полностью сосредоточен на работе в лондонской команде.

По информации издания The Telegraph, до окончания сезона итальянский специалист не собирается вести переговоры с другими командами, так как он хочет вместе со «шпорами» попасть в топ-4 АПЛ. Боссы «Тоттенхэма» надеются, что Конте останется в клубе, хотя пресса активно сватает опытного тренера в «ПСЖ».

Напомним, что на данный момент клуб из Северного Лондона занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» на два очка отстают от идущего на четвёртом месте «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
09:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг получит в «Манчестер Юнайтед» 180 млн евро на трансферы
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет укрепить опорную зону
09:21 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: Если Роналду продолжит регулярно забивать, то не будет необходимости выгонять его из команды
09:06 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может перейти в МЛС
08:37 · Англия. Премьер-лига
Конте сосредоточен на работе в «Тоттенхэме»
25 Апреля
23:53 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выстоял под атаками «Кристал Пэлас»
23:36 · Англия. Премьер-лига
«Кто не будет подчиняться, мне не нужен» - тен Хаг предупредил Роналду 3
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» — «Лидс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:19 · Англия. Премьер-лига
Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о Ришарлисоне: «Каждый матч он то и делает, что кувыркается по полю» 1
19:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино может возглавить «Тоттенхэм»
18:44 · Англия. Премьер-лига
Орье: «В «Тоттенхэме» мне не хватало хорошего общения»
17:59 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «История мадридского «Реала» в Лиге чемпионов не должна вселять страх в сердца горожан» 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
Тимбер о переходе в «МЮ»: «Мне хорошо в «Аяксе»
17:01 · Англия. Премьер-лига
Кунде хочет покинуть «Севилью»
Все новости
Рекомендуем