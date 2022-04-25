«Лидс» выстоял под атаками «Кристал Пэлас»

Находящиеся недалеко от зоны вылета «Кристал Пэлас» и «Лидс» бились за важные очки. Вся игра проходила у ворот гостей, но Жан-Филипп Матета и Уилфрид Заха не использовали свои многочисленные моменты, а Иллан Мелье сегодня поймал кураж.

Как итог 0:0, лондонцы на чистом 14-м месте с отрывом в 9 очков от зоны вылета, их соперник - 16-й (5).