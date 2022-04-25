«Лидс» выстоял под атаками «Кристал Пэлас»

Как итог 0:0, лондонцы на чистом 14-м месте с отрывом в 9 очков от зоны вылета, их соперник - 16-й (5).
Протокол игры
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким • 45'Гехи Марк•Уорд Джоэл • 51'Галлахер Конор•Макартур Джеймс•Эзе Эберечи 79' (Шлупп Джеффри ( 79') •Айю Джордан 67' (Олисе Майкл ( 67') •Матета Жан-Филипп 84' (Бентеке Кристиан ( 84') •Заха Уилфрид
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Льоренте Диего • 77'Купер Лиам•Даллас Стюарт•Клих Матеуш 46' (Кох Робин ( 46') •Филлипс Кэлвин•Рафинья Диас•Морено Родриго 74' (Гелхардт Джо ( 74') •Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 50' 59' (Гринвуд Сэм ( 59')
25 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).