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«Лидс» выстоял под атаками «Кристал Пэлас»

25 Апреля 2022 • 23:53 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Лидс
окончен
Находящиеся недалеко от зоны вылета «Кристал Пэлас» и «Лидс» бились за важные очки. Вся игра проходила у ворот гостей, но Жан-Филипп Матета и Уилфрид Заха не использовали свои многочисленные моменты, а Иллан Мелье сегодня поймал кураж.

Как итог 0:0, лондонцы на чистом 14-м месте с отрывом в 9 очков от зоны вылета, их соперник - 16-й (5).

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:0Лидс
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен Йоаким   45'Гехи МаркУорд Джоэл   51'Галлахер КонорМакартур ДжеймсЭзе Эберечи  79' (Шлупп Джеффри (  79') Айю Джордан  67' (Олисе Майкл (  67') Матета Жан-Филипп  84' (Бентеке Кристиан (  84') Заха Уилфрид
Запасные: Хьюз УиллТомкинс ДжеймсКуйяте ШейкуБатлэнд ДжекКелли МартинЭдуар Одсонн
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкЛьоренте Диего   77'Купер ЛиамДаллас СтюартКлих Матеуш  46' (Кох Робин (  46') Филлипс КэлвинРафинья ДиасМорено Родриго  74' (Гелхардт Джо (  74') Харрисон ДжекДжеймс Дэниэл   50'  59' (Гринвуд Сэм (  59')
Запасные: Клаессон КристофферФирпо ЖуниорБейт ЛьюисКенне НоанСтрёйк ПаскальКрессвел Чарли
25 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

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окончен Кристал Пэлас 0:0 Лидс
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