«Челси» придётся заплатить 70 миллионов за Кунде

«Челси» по-прежнему заинтересован в защитнике «Севильи» Жюле Кунде, сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях.

По информации источника, француз должен стать заменой немецкому защитнику Антонио Рюдигеру, который уже достиг устной договорённости с мадридским «Реалом». Отмечается, что испанский клуб рассчитывает заработать на продаже своего футболиста порядка 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Кунде провёл за «Севилью» 39 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что француз мог пополнить состав команды Томаса Тухеля ещё прошлым летом, однако в тот момент руководство «синих» отказалось платить сумму отступных в размере 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 60 миллионов.