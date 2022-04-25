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«Челси» придётся заплатить 70 миллионов за Кунде

25 Апреля 2022 • 14:00 Комментировать

«Челси» по-прежнему заинтересован в защитнике «Севильи» Жюле Кунде, сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях.

По информации источника, француз должен стать заменой немецкому защитнику Антонио Рюдигеру, который уже достиг устной договорённости с мадридским «Реалом». Отмечается, что испанский клуб рассчитывает заработать на продаже своего футболиста порядка 70 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Кунде провёл за «Севилью» 39 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что француз мог пополнить состав команды Томаса Тухеля ещё прошлым летом, однако в тот момент руководство «синих» отказалось платить сумму отступных в размере 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого защитника в 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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