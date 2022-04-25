«Ювентус» хочет подписать Мареза

Руководители туринского «Ювентуса» планируют летом попробовать подписать алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза.

По информации Fichajes, туринская команда хочет в летнее трансферное окно подписать контракт с 31-летним алжирским футболистом. Стоит отметить, что манчестерский клуб готов продать Мареза для того, чтобы получить деньги на подписание Эрлинга Холанна. В услугах Рияда также заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».

В этом сезоне Рияд Марез провёл в английском чемпионате 25 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.