Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в английском чемпионате.

По информации L'Equipe, 37-летний португальский форвард зарабатывает в год 31 миллионов евро. Вторую строчку занимает бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне с зарплатой в 24 миллиона евро. Тройку замыкает ещё один игрок «Юнайтед», а именно голкипер Давид Де Хеа, который получает 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что в топ-5 попали ещё два игрока «красных дьяволов», а именно Джедон Санчо и Рафаэль Варан.