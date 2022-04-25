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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

25 Апреля 2022 • 09:33 Комментировать

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в английском чемпионате.

По информации L'Equipe, 37-летний португальский форвард зарабатывает в год 31 миллионов евро. Вторую строчку занимает бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне с зарплатой в 24 миллиона евро. Тройку замыкает ещё один игрок «Юнайтед», а именно голкипер Давид Де Хеа, который получает 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что в топ-5 попали ещё два игрока «красных дьяволов», а именно Джедон Санчо и Рафаэль Варан.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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