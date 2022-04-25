Эльнени хочет остаться в «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени рассказал, что хотел бы остаться в клубе.

«Я не подумаю об уходе, если «Арсенал» скажет: «Мы нуждаемся в тебе». Это моя семья уже шесть лет. Я люблю этот клуб», — передаёт слова игрока журналист Марк Мэн-Браянс.

Эльнени перешёл в «Арсенал» в 2016 году из «Базеля» за €12,5 млн. Его контракт с клубом истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 29-летний египтянин провёл за «пушкарей» 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. Его цена на Transfermarkt составляет €9 млн.