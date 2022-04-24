«Саутгемптон» забил три гола, но сыграл вничью с «Брайтоном»

Сегодня, 24 апреля, в матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Саутгемптон» на выезде не смог переиграть «Брайтон».
За гостевую команду дублем отметился Джеймс Уорд-Праус, а Мохаммед Салису отметился автоголом. За «Брайтон» точным ударом отметился Данни Уэлбек.
На счету «Брайтона» стало 41 очко, команда находится на 11-й строчке. «Саутгемптон» с 40 баллами располагается на 13-й позиции.
Протокол игры
|(1:0) Уэлбек Данни2'
|(2:0) Салису Мохаммед44'
|45'Уорд-Праус Джеймс (2:1)
|54'Уорд-Праус Джеймс (2:2)
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам 61' (Марч Соломон ( 61') •Данк Льюис•Кукурелья Марк • 45'Мвепу Энок 61' (Гросс Паскаль ( 61') •Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес•Троссар Леандро•Мопе Нил 85' (Сармиенто Джереми ( 85') •Уэлбек Данни
Форстер Фрейзер•Ливраменто Валентино 37' (Перро Ромен ( 37') •Беднарек Ян•Салису Мохаммед•Уокер-Питерс Кайл•Редмонд Натан•Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль•Телла Нейтан 66' (Армстронг Стюарт ( 66') •Адамс Че•Лонг Шейн 79' (Броя Армандо ( 79')
24 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).