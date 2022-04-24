«Саутгемптон» забил три гола, но сыграл вничью с «Брайтоном»

Сегодня, 24 апреля, в матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Саутгемптон» на выезде не смог переиграть «Брайтон».

За гостевую команду дублем отметился Джеймс Уорд-Праус, а Мохаммед Салису отметился автоголом. За «Брайтон» точным ударом отметился Данни Уэлбек.

На счету «Брайтона» стало 41 очко, команда находится на 11-й строчке. «Саутгемптон» с 40 баллами располагается на 13-й позиции.