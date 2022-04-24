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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» забил три гола, но сыграл вничью с «Брайтоном»

24 Апреля 2022 • 18:48 Комментировать
Брайтон
2:2
Саутгемптон
окончен

Сегодня, 24 апреля, в матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Саутгемптон» на выезде не смог переиграть «Брайтон».

За гостевую команду дублем отметился Джеймс Уорд-Праус, а Мохаммед Салису отметился автоголом. За «Брайтон» точным ударом отметился Данни Уэлбек.

На счету «Брайтона» стало 41 очко, команда находится на 11-й строчке. «Саутгемптон» с 40 баллами располагается на 13-й позиции.

Протокол игры  
Брайтон 2:2Саутгемптон
(1:0) Уэлбек Данни2'   
(2:0) Салису Мохаммед44'   
  45'Уорд-Праус Джеймс (2:1)
  54'Уорд-Праус Джеймс (2:2)
Санчес РобертВельтман ЙоелУэбстер Адам  61' (Марч Соломон (  61') Данк ЛьюисКукурелья Марк   45'Мвепу Энок  61' (Гросс Паскаль (  61') Макаллистер АлексисКайседо МойсесТроссар ЛеандроМопе Нил  85' (Сармиенто Джереми (  85') Уэлбек Данни
Запасные: Лаллана АдамОффиа ОделугаДаффи ШейнАльсате СтивенСтил ДжейсонФергюсон Эван
Форстер ФрейзерЛивраменто Валентино  37' (Перро Ромен (  37') Беднарек ЯнСалису МохаммедУокер-Питерс КайлРедмонд НатанУорд-Праус ДжеймсРомеу ОриольТелла Нейтан  66' (Армстронг Стюарт (  66') Адамс ЧеЛонг Шейн  79' (Броя Армандо (  79')
Запасные: Валери ЯнДиалло ИбраимаЭльюнусси МохамедАрмстронг АдамКабальеро ВиллиЛянко Войнович
24 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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окончен Брайтон 2:2 Саутгемптон 2.02 3.40 3.90
окончен Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон 2.65 3.00 2.95
окончен Челси 1:0 Вест Хэм 1.50 4.40 6.70
Идет 74 минута Ливерпуль 1:0 Эвертон 1.20 6.70 16.00
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Сегодня, 24 Апреля
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» забил три гола, но сыграл вничью с «Брайтоном»
18:00 · Англия. Премьер-лига
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15:53 · Англия. Премьер-лига
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