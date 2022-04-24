Эриксен: «Я очень люблю «Тоттенхэм» и переживаю за результаты команды»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен признался в любви своему бывшему клубу «Тоттенхэму».

«Я надеюсь, что «Тоттенхэм» попадёт в Лигу чемпионов. Я очень люблю этот клуб и надеюсь, что они смогут финишировать четвёртыми», — приводит слова Эриксена Sky Sports.

Напомним, Эриксен защищал цвета лондонского клуба в период с 2013 по 2020 год. В составе «шпор» датчанин провёл 305 матчей, в которых забил 69 мячей и отдал 90 результативных передач.

В текущем сезоне 30-летний футболист провёл за «Брентфорд» семь матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи. Ранее сообщалось, что по окончании сезона Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм».