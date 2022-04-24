Лэмпард считает, что Алли способен вернуть свою невероятную форму

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился с журналистами своим мнением по поводу игры английского полузащитника «ирисок» Деле Алли.

Лэмпард сказал, что он абсолютно убеждён в том, что Алли способен вернуть свою невероятную форму, ведь в противном случае он бы не стал звать его в команду. Тренер «ирисок» отметил, что всегда готов поддержать Деле и игрок знает об этом, ведь у всех в жизни бывают непростые моменты.

Напомним, что в этом сезоне Деле Алли провёл в английской лиге в составе «Эвертона» семь матчей, но голами или ассистами не отметился.