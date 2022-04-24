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Рюдигер отказал «Манчестер Юнайтед» из уважения к «Челси»

24 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер принял решение отказаться от весьма заманчивого предложения «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Кристиана Фалька, 29-летний немецкий футболист отказался от предложения «красных дьяволов», которые готовы были платить защитнику десять миллионов евро в год. Антонио отклонил это предложение из уважения к «Челси». Стоит отметить, что, скорее всего, Рюдигер летом перейдёт в мадридский «Реал».

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Антонио Рюдигер
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