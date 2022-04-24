«Арсенал» готов выложить круглую сумму за форварда «Ромы»

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам попал в сферу интересов лондонского «Арсенала».

По информации издания Daily Star, лондонская команда очень хочет заполучить 24-летнего английского футболиста в летнее трансферное окно. За форварда «канониры» готовы выложить солидную сумму, а именно 59 миллионов евро. Напомним, что действующее соглашение Абрахама с римской командой рассчитано до лета 2026 года. До этого Тэмми выступал за «Челси» и «Астон Виллу».

В этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянском чемпионате 33 матча, в которых забил 15 мячей и сделал четыре результативные передачи.