Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Эриксена

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sport, на подписании 30-летнего датского футболиста настаивает голландский тренер Эрик тен Хаг, который летом возглавит манчестерскую команду. Напомним, что действующее соглашение Эриксена с «Брентфордом» рассчитано до конца этого сезона, но «пчёлы» планируют договориться с игроком о новом контракте.

В этом сезоне Кристиан Эриксен провёл в английском чемпионате семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.