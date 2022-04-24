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Тен Хаг: Сейчас все мои мысли с «Аяксом»

24 Апреля 2022 • 11:37 Комментировать

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг заявил журналистам, что пока не думает о своей работе в «Манчестер Юнайтед», куда тренер перейдёт после окончания этого сезона.

Тен Хаг сказал, что сейчас он вообще не думает о манчестерской команде, ведь все его мысли и энергия сосредоточены на «Аяксе». Голландский специалист отметил, что сейчас он несёт ответственность за результаты амстердамского клуба, так что это единственная вещь, которую он готов комментировать.

Напомним, что на данный момент «Аякс» занимает первую строчку в турнирной таблице голландского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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